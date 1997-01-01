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Английский язык в "Yollo Education"
Цена: 3200 - 6800
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Набережная, 5В
Владивосток, Центр, ул. Прапорщика Комарова, 19 , 3-й этаж
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 40 минут.
Стоимость: от 3200 до 6800 руб. в месяц.
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