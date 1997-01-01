Ансамбль гитаристов "Аккорд" в ДКЖД

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Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
- +7 (423) 242-48-36
Информация
Описание: В программе: обучение игре на гитаре.
Возраст: от 8-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Преподаватели: Коробко Светлана Дмитриевна - руководитель.
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Обучение игре на флейте в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
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Шахматы в клубе "Бамбини"От 4 до 18 лет До 2500 руб Частная
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Творческая студия для детей "Империя детства"От 3 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
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Игра на баяне и аккордеоне в школе "Виртуозы"От 7 до 18 лет От 700 до 850 руб Частная
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Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Вокальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
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Ансамбль баянистов "Радуга" во Дворце детского творчестваОт 7 до 17 лет Государственная
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Кружок "Пой, звени, моя гитара" в ЦДТ Фрунзенского районаОт 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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История и военная песня в ДМФ "Варяг"От 10 до 10 лет Государственная
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