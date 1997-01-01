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Ансамбль танца "Каприз" в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 29 , 1-й этаж
- +7 (423) 227-38-51
Информация
Описание: В программе: народно-сценический танец, концертная деятельность.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 15 человек.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Мышкина Алсу Георгиевна.
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