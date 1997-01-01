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Ансамбль "Веснушки" в детском клубе им. Нейбута
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Ватутина, 18
- +7 (423) 263-15-17
Информация
Описание: Детский вокальный ансамболь.
Возраст: от 5-ти до 15-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Балабанова Оксана Геннадьевна - руководитель.
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