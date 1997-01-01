Шахматы в детском клубе "Чемпион"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: Шахматы являются игрой с многовековой историей, которая отличается сложной многослойной логикой и неординарным игровым миром, работающим по строгим законам. Феномен шахмат заключается в развитии нестандартного мышления..
Возраст: от 4-х до 12-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Максим Вильченко, СК "Чемпион".
Форма: свободная.
-
Шахматы в школе развития «Солнечный остров»От 5 до 8 лет От 600 руб Частная
-
Шахматы в Детском клубе "Ай да Я"От 5 до 18 лет До 2400 руб Частная
-
Кружок "По дороге к азбуке" в Детском клубе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматный кружок в Клубе юных техниковОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в Детском центре "Мореход"От 7 до 18 лет До 1600 руб Государственная
-
Шахматы в детском клубе "Прометей"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматный клуб "Маэстро" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
-
Шахматы в Центре «Пифагорка»От 5 до 14 лет От 300 до 2400 руб Частная
-
Шахматный клуб "Каисса" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...