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Архитектурный класс в школе "Archi"
Цена: 500 - 3200
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 8Г
Владивосток, Центр, ул. Пушкинская, 8
Информация
Описание: в архитектурном классе ребята осваивают базовые теоретические и практические основы черчения, архитектурного рисунка, композиции, макетирования, планирования и проектирования, учатся графическим приемам подачи, изучают законы колористики, перспективы, правильного построения объектов, урбанистику.
Занятия выстроены по возрастному принципу. Программа обучения основана на европейской модульной системе, которая включает в себя 5 обязательных блоков:
- Графика
- Пространственное или объемное моделирование
- Урбанистика и архитектурное проектирование
- История архитектуры
- Черчение и архитектурная композиция
Возраст учеников:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет (подготовка к поступлению в ВУЗ).
Стоимость занятий:
- в группах 7-10 лет и 11-15 лет — 3200 рублей в месяц, 800 рублей - разовое занятие (при наличии свободных мест в группе);
- в группе 16-18 лет — 2000 рублей в месяц, 500 рублей за одно занятие при наличии свободных мест в группе.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов.
Частота занятий:
- в группах 7-10 лет и 11-15 лет - 2 раза в неделю в будни (или 1 раз в субботу сдвоенное занятие);
- от 16 до 18 лет — индивидуально.
Количество человек в группе: 5-6 человек.
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