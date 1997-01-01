Архитектурный класс в школе "Archi"

Информация

Описание: в архитектурном классе ребята осваивают базовые теоретические и практические основы черчения, архитектурного рисунка, композиции, макетирования, планирования и проектирования, учатся графическим приемам подачи, изучают законы колористики, перспективы, правильного построения объектов, урбанистику.

Занятия выстроены по возрастному принципу. Программа обучения основана на европейской модульной системе, которая включает в себя 5 обязательных блоков:

Графика

Пространственное или объемное моделирование

Урбанистика и архитектурное проектирование

История архитектуры

Черчение и архитектурная композиция

Возраст учеников:

от 7 до 10 лет;

от 11 до 15 лет;

от 16 до 18 лет (подготовка к поступлению в ВУЗ).

Стоимость занятий:

в группах 7-10 лет и 11-15 лет — 3200 рублей в месяц, 800 рублей - разовое занятие (при наличии свободных мест в группе);

в группе 16-18 лет — 2000 рублей в месяц, 500 рублей за одно занятие при наличии свободных мест в группе.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов.

Частота занятий:

в группах 7-10 лет и 11-15 лет - 2 раза в неделю в будни (или 1 раз в субботу сдвоенное занятие);

от 16 до 18 лет — индивидуально.

Количество человек в группе: 5-6 человек.