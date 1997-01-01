Art-час в детском клубе Pacific Strong Kids

Информация

Описание: на занятиях дети мастерят игрушки, объемные 3D-аппликации, различные поделки из бумаги и других материалов. В ходе занятий дети научатся делать красивые подарки для друзей и близких своими руками.

Чем полезны занятия:

✔️развитие мелкой моторики

✔️тренировка усидчивости, которой так не хватает малышам

✔️бережное отношение к хрупким вещам

Стоимость: 200 рублей за занятие.

Возраст: от 3 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: от 4 до 5 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 детей.

Преподаватели: Елсукова Елена, Конторкина Юлия.