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Art-час в детском клубе Pacific Strong Kids
Цена: От 200
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 19
- +7 (423) 297-79-78
Информация
Описание: на занятиях дети мастерят игрушки, объемные 3D-аппликации, различные поделки из бумаги и других материалов. В ходе занятий дети научатся делать красивые подарки для друзей и близких своими руками.
Чем полезны занятия:
✔️развитие мелкой моторики
✔️тренировка усидчивости, которой так не хватает малышам
✔️бережное отношение к хрупким вещам
Стоимость: 200 рублей за занятие.
Возраст: от 3 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: от 4 до 5 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 детей.
Преподаватели: Елсукова Елена, Конторкина Юлия.
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