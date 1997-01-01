Арт-класс "Лесенка" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: на занятияхдети занимаются декоративно-прикладным творчеством, осваивают современные арт-техники в этой области искусства. Занимаясь, дети знакомятся с народным творчеством, обогащают свой внутренний мир и просто с пользой проводят свободное время. Творчество помогает им развить художественный вкус и логику, способствует формированию пространственного воображения.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 17 лет.

Продолжительность: 4 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Дельнова Олеся Петровна - педагог художественно-эстетического направления.