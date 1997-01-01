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Арт-класс "Лесенка" в ЦДТ Фрунзенского района
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
- +7 (423) 240-18-34
Информация
Описание: на занятияхдети занимаются декоративно-прикладным творчеством, осваивают современные арт-техники в этой области искусства. Занимаясь, дети знакомятся с народным творчеством, обогащают свой внутренний мир и просто с пользой проводят свободное время. Творчество помогает им развить художественный вкус и логику, способствует формированию пространственного воображения.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 17 лет.
Продолжительность: 4 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Дельнова Олеся Петровна - педагог художественно-эстетического направления.
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