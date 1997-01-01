Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Арт студия в клубе "Smart baby"
Цена: 3400 - 3400
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Патрокл, ул. Басаргина, 15А
- +7 (914) 798-71-86
- +7 (924) 234-66-57
Информация
Описание: В программе: рисование, лепка, декаротивно-прикладное творчество.
Возраст: от 4-х до 7-ми лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 3400 руб. в месяц.
Преподаватели: Ржавина Лиана - педагог.
-
Уроки живописи и творческие занятия в Детском клубе "Всезнайка"От 4 до 15 лет Частная
-
Кружок "Любимый клубочек" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Школа живописи в Речевом центре "Логопед"От 7 до 13 лет До 2000 руб Частная
-
ИЗО-лепка в Детском клубе "Ай да Я"От 7 до 9 лет До 1400 руб Частная
-
Уроки рисования в Школе рисования "Атенебрис"От 5 до 18 лет Частная
-
Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"От 9 до 16 лет От 3150 руб Частная
-
Кружок "Мастерица" в Детском клубе "Юность"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Сувенир" в Детском клубе "Ровесник"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Дизайн студия-Радуга" в клубе "Парус"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Живопись в Творческой студии "Do-Do"От 5 до 8 лет Частная
Загрузка комментариев...