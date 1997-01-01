Арт-терапия для детей: плетение мандал

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Описание: Плетение интуитивной мандалы, где все цвета выбираются с закрытыми глазами, - это один из способов работы с детскими страхами, тревогами и неврозами. Эти занятия развивают мелкую моторику, цветоощущение. Сплетенная ребенком мандала является глубоким диагностическим материалом, и в тоже время помогает ребенку справиться с чувствами и эмоциями.

Это один из видов рукоделия, результатом которого является интерьерное украшение или сувенир.

Работы участников группы, по желанию родителей, могут участвовать в выставках и благотворительных ярмарках.

Занятия проходят в группах, максимальное количество детей в группе - 6 человек.

Возраст: От 5 лет.

Продолжительность занятия: 1 час 45 минут.

Стоимость: 750 руб/1 занятие, материалы входят в стоимость.

Преподаватель: Ройлян Тара Сергеевна, арт-терапевт, семейный системный психотерапевт, член Дальневосточной ассоциации семейных системных психологов.

Форма: свободная.