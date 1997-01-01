Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Арт-терапия в Детском центре "Фристайл"
Цена: 1500 - 1500
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21
- +7 (423) 292-48-84
Информация
Описание: В программе: логопедическая разминка, общее развитие речи, окружающий мир, рисование и прикладное мастерство.
Возраст: от 3-х лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 1500 руб. в месяц.
Преподаватель: Загребельная Анна Викторовна - руководитель.
-
Уроки рисования в Творческой мастерской "Фабрика идей"От 4 до 18 лет Частная
-
Кружок "Очумелые ручки" в Детском клубе "Юность"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Каллиграфия в Центре "Наши дети"От 5 до 15 лет От 500 руб Частная
-
ИЗО в Клубе "Первореченец"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"От 3 до 17 лет От 500 до 2800 руб Частная
-
Кружок рисования "Веселые карандаши" в клубе "Тимуровец"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок ИЗО "Кисточка" в Центре «Пифагорка»От 4 до 8 лет От 2560 руб Частная
-
Основы живописи в Семейном клубе "Шаги"От 8 до 13 лет От 500 до 1800 руб Частная
-
Кружок ИЗО "Акварелька" в детском клубе "Умничка!"От 3 до 8 лет От 400 руб Частная
Загрузка комментариев...