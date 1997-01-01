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Авторская песня и история страны во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 3
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 12 лет.
Расписание: суббота, воскресенье: 17.00 - 19.00, среда, воскресенье: 17.00 - 20.00
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