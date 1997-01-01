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        Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо Айкикай

        Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо Айкикай

        Тел: <i></i>
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 350 - 2500
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
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        Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б
        • +7 (902) 505-51-64
        • +7 (423) 268-19-24
        Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
        • +7 (902) 505-51-64
        • +7 (902) 483-37-63
        • +7 (423) 268-19-24
        Информация

        Описание: занятия айкидо помогают ребенку сформировать правильную осанку, освоить ритмику движений и технику правильного дыхания.

        На первом этапе обучения дети учатся чувствовать окружающее пространство и действовать результативно, учатся правильно свободно дышать, двигаться и работать с партнером.

        На втором этапе обучения внимание уделяется физическому развитию. Дети учатся максимально использовать свои физические данные, развивая возможности своего тела с помощью упражнений на растяжку и скорость, а также силовых упражнений.

        Третий этап занятий - это осваивание техники Айкидо и ее применение на практике - управление партнером, работа с оружием (палкой, боккэном - деревянным мечом).

        В ходе обучения дважды в год проводится аттестация на соответствие детским Кю (разрядам) по стандартам Хомбу Додзе (Япония). Имеется собственный куратор - господин Канадзава-сихан (имеет 7дан Айкидо Айкикай). Приезжает во Владивосток каждый год, оценивает умения каждого ученика, дает рекомендации. По итогам аттестации ребятам выдаются дипломы, признанные по всей России.

        Дети с 14 лет имеют возможность сдавать экзамены на взрослую Кю-степень, полученные дипломы признаются по всему миру.

        Стоимость: 2500 рублей в месяц, разовое занятие - 350 рублей.

        Возраст: от 4 до 18 лет.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Продолжительность: 1 час.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Форма: кейтога (как для карате - белое кимоно). Сменная обувь (тапочки, чтобы ходить в помещении), на самом занятии в зале обувь не нужна, по желанию можно заниматься в белых носках.

        Преподаватели:

        • Могильников Евгений Михайлович - главный тренер, имеет II Дан Айкидо Айкикай;
        • Аблапов Виктор Анатольевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай;
        • Аленин Алексей Алексеевич - имеет степень - 2 Кю;
        • Денисова Елена Николаевна - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
        • Жуков Максим Юрьевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
        • Золотарев Константин Сергеевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
        • Марков Евгений Александрович - имеет II Дан Айкидо Айкикай;
        • Болотина (Молчанова) Екатерина Михайловна - имеет степень - 1 Кю;
        • Званарева Ксения Вячеславовна - имеет степень - 1 Кю;
        • Ростовский Николай Витальевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай.

        Дополнительные расходы:

        • страховка от несчастного случая на ребенка;
        • палка (дзё) – 150 рублей и боккэн (деревянный меч) – от 450 рублей необходимые для занятий;
        • детские семинары+экзамены дважды в год (1500 рублей), приобретение пояса другого цвета после экзамена (300 руб);
        • спортивные мероприятия (выезды, форумы, праздники);
        • подарки и угощения детям от 300 рублей;
        • летний выездной спортивный лагерь (2 недели, в июле - от 23000 рублей).

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