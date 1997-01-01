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Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо Айкикай
Адреса
- +7 (902) 505-51-64
- +7 (423) 268-19-24
- +7 (902) 505-51-64
- +7 (902) 483-37-63
- +7 (423) 268-19-24
Информация
Описание: занятия айкидо помогают ребенку сформировать правильную осанку, освоить ритмику движений и технику правильного дыхания.
На первом этапе обучения дети учатся чувствовать окружающее пространство и действовать результативно, учатся правильно свободно дышать, двигаться и работать с партнером.
На втором этапе обучения внимание уделяется физическому развитию. Дети учатся максимально использовать свои физические данные, развивая возможности своего тела с помощью упражнений на растяжку и скорость, а также силовых упражнений.
Третий этап занятий - это осваивание техники Айкидо и ее применение на практике - управление партнером, работа с оружием (палкой, боккэном - деревянным мечом).
В ходе обучения дважды в год проводится аттестация на соответствие детским Кю (разрядам) по стандартам Хомбу Додзе (Япония). Имеется собственный куратор - господин Канадзава-сихан (имеет 7дан Айкидо Айкикай). Приезжает во Владивосток каждый год, оценивает умения каждого ученика, дает рекомендации. По итогам аттестации ребятам выдаются дипломы, признанные по всей России.
Дети с 14 лет имеют возможность сдавать экзамены на взрослую Кю-степень, полученные дипломы признаются по всему миру.
Стоимость: 2500 рублей в месяц, разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Продолжительность: 1 час.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: кейтога (как для карате - белое кимоно). Сменная обувь (тапочки, чтобы ходить в помещении), на самом занятии в зале обувь не нужна, по желанию можно заниматься в белых носках.
Преподаватели:
- Могильников Евгений Михайлович - главный тренер, имеет II Дан Айкидо Айкикай;
- Аблапов Виктор Анатольевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай;
- Аленин Алексей Алексеевич - имеет степень - 2 Кю;
- Денисова Елена Николаевна - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
- Жуков Максим Юрьевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
- Золотарев Константин Сергеевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;
- Марков Евгений Александрович - имеет II Дан Айкидо Айкикай;
- Болотина (Молчанова) Екатерина Михайловна - имеет степень - 1 Кю;
- Званарева Ксения Вячеславовна - имеет степень - 1 Кю;
- Ростовский Николай Витальевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай.
Дополнительные расходы:
- страховка от несчастного случая на ребенка;
- палка (дзё) – 150 рублей и боккэн (деревянный меч) – от 450 рублей необходимые для занятий;
- детские семинары+экзамены дважды в год (1500 рублей), приобретение пояса другого цвета после экзамена (300 руб);
- спортивные мероприятия (выезды, форумы, праздники);
- подарки и угощения детям от 300 рублей;
- летний выездной спортивный лагерь (2 недели, в июле - от 23000 рублей).
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