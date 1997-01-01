Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо Айкикай

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Описание: занятия айкидо помогают ребенку сформировать правильную осанку, освоить ритмику движений и технику правильного дыхания.

На первом этапе обучения дети учатся чувствовать окружающее пространство и действовать результативно, учатся правильно свободно дышать, двигаться и работать с партнером.

На втором этапе обучения внимание уделяется физическому развитию. Дети учатся максимально использовать свои физические данные, развивая возможности своего тела с помощью упражнений на растяжку и скорость, а также силовых упражнений.

Третий этап занятий - это осваивание техники Айкидо и ее применение на практике - управление партнером, работа с оружием (палкой, боккэном - деревянным мечом).

В ходе обучения дважды в год проводится аттестация на соответствие детским Кю (разрядам) по стандартам Хомбу Додзе (Япония). Имеется собственный куратор - господин Канадзава-сихан (имеет 7дан Айкидо Айкикай). Приезжает во Владивосток каждый год, оценивает умения каждого ученика, дает рекомендации. По итогам аттестации ребятам выдаются дипломы, признанные по всей России.

Дети с 14 лет имеют возможность сдавать экзамены на взрослую Кю-степень, полученные дипломы признаются по всему миру.

Стоимость: 2500 рублей в месяц, разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Продолжительность: 1 час.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: кейтога (как для карате - белое кимоно). Сменная обувь (тапочки, чтобы ходить в помещении), на самом занятии в зале обувь не нужна, по желанию можно заниматься в белых носках.

Преподаватели:

Могильников Евгений Михайлович - главный тренер, имеет II Дан Айкидо Айкикай;

Аблапов Виктор Анатольевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай;

Аленин Алексей Алексеевич - имеет степень - 2 Кю;

Денисова Елена Николаевна - имеет I Дан Айкидо Айкикай;

Жуков Максим Юрьевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;

Золотарев Константин Сергеевич - имеет I Дан Айкидо Айкикай;

Марков Евгений Александрович - имеет II Дан Айкидо Айкикай;

Болотина (Молчанова) Екатерина Михайловна - имеет степень - 1 Кю;

Званарева Ксения Вячеславовна - имеет степень - 1 Кю;

Ростовский Николай Витальевич - имеет II Дан Айкидо Айкикай.

Дополнительные расходы: