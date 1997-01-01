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        Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"

        Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"

        Количество преподавателей: 4
        Тел: <i></i>
        Боевые искусства
        Рейтинг: 8.4
        Цена: До 2500
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
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        Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30
        • +7 (914) 657-94-00
        Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
        Информация

        Описание: занятия проводят квалифицированные инструкторы со спортивно-педагогическим образованием и стажем работы с детьми и подростками. Педагоги постоянно повышают свои навыки на инструкторских тренировках и на международных семинарах мастеров Японии.

        Федерация имеет своего Шихана (учителя) — Хомбу Додзе (Япония).

        В тренировочный процесс включены:

        • дисциплина (правила поведения на татами и в обществе);
        • силовые упражнения (нагрузки на укрепление тела);
        • акробатические упражнения (для развития координации и гибкости);
        • система самостраховок при различных падениях (укрепление уверенности в себе);
        • техники самообороны при различных атаках (развитие и укрепление духа).

        Возрастные группы: для каждой возрастной группы занятий проходят по определенному адресу.

        На Крылова, 58 — группы 7-11 и 12-16 лет.

        В СК "Молодежный" — группы 8-12 и 6-8 лет.

        На Тухачевского, 30 — группы 4-6 и 7-10 лет.

        В МГУ Невельского — группы 7-12 лет.

        В СК "Арена Спорта" — группы от 4-х лет.

        Стоимость занятий: 2500 рублей в месяц (примерно 12 занятий в месяц). Пробное занятие - бесплатно.

        Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 20 человек.

        Преподаватели:

        Огнев Олег Владимирович — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2008 года.

        Шалманов Сергей Анатольевич — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2005 года. Является секретарем аттестационной комиссии, а также руководителем Спасского подразделения ПРОО "Федерация Айкидо".

        Пушкарь Евгения Николаевна — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2004 года.

        Симонов Роман Константинович — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2002 года. А также является председателем совета ПРОО "Центр Айкидо".

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