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Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"
Адреса
- +7 (914) 657-94-00
Информация
Описание: занятия проводят квалифицированные инструкторы со спортивно-педагогическим образованием и стажем работы с детьми и подростками. Педагоги постоянно повышают свои навыки на инструкторских тренировках и на международных семинарах мастеров Японии.
Федерация имеет своего Шихана (учителя) — Хомбу Додзе (Япония).
В тренировочный процесс включены:
- дисциплина (правила поведения на татами и в обществе);
- силовые упражнения (нагрузки на укрепление тела);
- акробатические упражнения (для развития координации и гибкости);
- система самостраховок при различных падениях (укрепление уверенности в себе);
- техники самообороны при различных атаках (развитие и укрепление духа).
Возрастные группы: для каждой возрастной группы занятий проходят по определенному адресу.
На Крылова, 58 — группы 7-11 и 12-16 лет.
В СК "Молодежный" — группы 8-12 и 6-8 лет.
На Тухачевского, 30 — группы 4-6 и 7-10 лет.
В МГУ Невельского — группы 7-12 лет.
В СК "Арена Спорта" — группы от 4-х лет.
Стоимость занятий: 2500 рублей в месяц (примерно 12 занятий в месяц). Пробное занятие - бесплатно.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 20 человек.
Преподаватели:
Огнев Олег Владимирович — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2008 года.
Шалманов Сергей Анатольевич — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2005 года. Является секретарем аттестационной комиссии, а также руководителем Спасского подразделения ПРОО "Федерация Айкидо".
Пушкарь Евгения Николаевна — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2004 года.
Симонов Роман Константинович — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2002 года. А также является председателем совета ПРОО "Центр Айкидо".
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 0
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж 16 летОтзывов: 0
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж 18 летОтзывов: 0
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