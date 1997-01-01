Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"

Информация

Описание: занятия проводят квалифицированные инструкторы со спортивно-педагогическим образованием и стажем работы с детьми и подростками. Педагоги постоянно повышают свои навыки на инструкторских тренировках и на международных семинарах мастеров Японии.

Федерация имеет своего Шихана (учителя) — Хомбу Додзе (Япония).

В тренировочный процесс включены:

дисциплина (правила поведения на татами и в обществе);

силовые упражнения (нагрузки на укрепление тела);

акробатические упражнения (для развития координации и гибкости);

система самостраховок при различных падениях (укрепление уверенности в себе);

техники самообороны при различных атаках (развитие и укрепление духа).

Возрастные группы: для каждой возрастной группы занятий проходят по определенному адресу.

На Крылова, 58 — группы 7-11 и 12-16 лет.

В СК "Молодежный" — группы 8-12 и 6-8 лет.

На Тухачевского, 30 — группы 4-6 и 7-10 лет.

В МГУ Невельского — группы 7-12 лет.

В СК "Арена Спорта" — группы от 4-х лет.

Стоимость занятий: 2500 рублей в месяц (примерно 12 занятий в месяц). Пробное занятие - бесплатно.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Преподаватели:

Огнев Олег Владимирович — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2008 года.

Шалманов Сергей Анатольевич — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2005 года. Является секретарем аттестационной комиссии, а также руководителем Спасского подразделения ПРОО "Федерация Айкидо".

Пушкарь Евгения Николаевна — инструктор имеет 2 дан айкидо Айкикай, стаж с 2004 года.

Симонов Роман Константинович — старший инструктор, имеет 3 дан айкидо Айкикай, стаж с 2002 года. А также является председателем совета ПРОО "Центр Айкидо".