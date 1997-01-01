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Айкидо в Танцевальной студии "Dance Family"
Адреса
- +7 (423) 291-64-91
- +7 (950) 283-46-91
Информация
Описание: занятия айкидо способствуют формированию хорошей физической подготовки, положительного эмоционального состояния, помогают укрепить здоровье, развить силу и выносливость у ребенка.
Основная отличительная черта айкидо - отсутствие агрессии и насилия. Приемы используются не для нападения, а для защиты. Айкидо учит ребенка находиться в гармонии с окружающим миром, а также помогает выработать полезные умения - ребенок учится сопоставлять и анализировать, концентрироваться на главном и не распыляться по мелочам.
Занятия начинаются с разминки, упражнений на растяжку, а затем ученики приступают к силовым упражнениям. Приобретенные навыки помогают ребенку лучше чувствовать свое тело, стать более уверенным в себе, обрести внутреннюю гармонию.
Стоимость: абонемент на 12 занятий в месяц - 1800 рублей.
Возраст: от 6 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма: форма приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Азаров Владимир Сергеевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 12 лет.
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