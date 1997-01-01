Айкидо в Танцевальной студии "Dance Family"

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Описание: занятия айкидо способствуют формированию хорошей физической подготовки, положительного эмоционального состояния, помогают укрепить здоровье, развить силу и выносливость у ребенка.

Основная отличительная черта айкидо - отсутствие агрессии и насилия. Приемы используются не для нападения, а для защиты. Айкидо учит ребенка находиться в гармонии с окружающим миром, а также помогает выработать полезные умения - ребенок учится сопоставлять и анализировать, концентрироваться на главном и не распыляться по мелочам.

Занятия начинаются с разминки, упражнений на растяжку, а затем ученики приступают к силовым упражнениям. Приобретенные навыки помогают ребенку лучше чувствовать свое тело, стать более уверенным в себе, обрести внутреннюю гармонию.

Стоимость: абонемент на 12 занятий в месяц - 1800 рублей.

Возраст: от 6 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: форма приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Азаров Владимир Сергеевич - тренер-преподаватель, стаж работы - 12 лет.