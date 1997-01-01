Айкидо в Детском центре "Мореход"

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Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 58 , МГУ им. Г.И. Невельского
- +7 (423) 230-11-41
- +7 (914) 710-22-41
- +7 (423) 230-12-57 , доб. 76-11
- +7 (914) 960-38-23
Информация
Описание: тренировки проходят в спортивном зале, оснащенным мягким покрытием (татами). Занятия ведет старший инструктор Приморской региональной общественной организации «Федерация Айкидо».
Во время занятий развиваются:
- координация;
- гибкость;
- выносливость;
- навыки самозащиты;
- уверенность в себе;
- дисциплина.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Симонов Роман Константинович.
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