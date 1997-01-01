Айкидо в Детском центре "Мореход"

Информация

Описание: тренировки проходят в спортивном зале, оснащенным мягким покрытием (татами). Занятия ведет старший инструктор Приморской региональной общественной организации «Федерация Айкидо».

Во время занятий развиваются:

координация;

гибкость;

выносливость;

навыки самозащиты;

уверенность в себе;

дисциплина.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Симонов Роман Константинович.