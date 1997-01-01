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Айкидо в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: занятия айкидо помогут ребенку обрести уверенность в себе, способность постоять за себя в нужной ситуации. На занятиях дети в первую очередь учатся решать конфликты без применения грубой силы. В айкидо не используются удары и блоки, все приемы выполняются за счет перемещений, отходов с линии атаки, бросков или удержаний.
Мастера айкидо учат ребенка развивать в себе внутреннюю силу и правильно использовать ее. Занятия айкидо - это не только занятия боевыми искусствами или физическая подготовка, это еще и тонкий инструмент психологической адаптации ребенка к социуму. Во время обучения у ребенка вырабатывается не только выносливость и координация движений, но и психологическая стойкость.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Ященков Алексей Викторович - имеет 2 дан айкидо (дан - мастерская степень в айкидо), имеет опыть преподавания более 10 лет;
- Головатюк Елена Андреевна - тренер-преподаватель высшей категории, президент Федерации Айкидо Приморского края, имеет 3 дан айкидо (дан - мастерская степень в айкидо), а также опыт преподавания - 21 год.
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Стаж 23 годаОтзывов: 0Стаж 23 годаОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж 12 летОтзывов: 0
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