Айкидо в клубе "Бамбини"

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Описание: занятия айкидо помогут ребенку обрести уверенность в себе, способность постоять за себя в нужной ситуации. На занятиях дети в первую очередь учатся решать конфликты без применения грубой силы. В айкидо не используются удары и блоки, все приемы выполняются за счет перемещений, отходов с линии атаки, бросков или удержаний.

Мастера айкидо учат ребенка развивать в себе внутреннюю силу и правильно использовать ее. Занятия айкидо - это не только занятия боевыми искусствами или физическая подготовка, это еще и тонкий инструмент психологической адаптации ребенка к социуму. Во время обучения у ребенка вырабатывается не только выносливость и координация движений, но и психологическая стойкость.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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