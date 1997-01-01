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Айкидо во Всестилевой Федерации Айкидо
Адреса
- +7 (423) 242-80-94
- +7 (423) 242-96-84 , директор
Информация
Описание: занятия в школе айкидо проходят на базе Всестилевой Федерации Айкидо Приморского края. Слово «всестилевая» в названии федерации подразумевает возможность изучения техник и элементов айкидо различных стилей, что способствует более глубокому осмыслению принципов этого восточного единоборства.
Основное направление школы стиль Тэндорю Айкидо, который отличается широкими, четкими и мощными движениями.
Возраст: от 4 до 16 лет.
Стоимость: 2500 рублей в месяц (12 занятий).
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 25 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Шарай Алексей Александрович. Имеет 2 дан айкидо Тэндорю (дан - ранг преподавателя по степени мастерства).
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