Айкидо во Всестилевой Федерации Айкидо

Информация

Описание: занятия в школе айкидо проходят на базе Всестилевой Федерации Айкидо Приморского края. Слово «всестилевая» в названии федерации подразумевает возможность изучения техник и элементов айкидо различных стилей, что способствует более глубокому осмыслению принципов этого восточного единоборства.

Основное направление школы стиль Тэндорю Айкидо, который отличается широкими, четкими и мощными движениями.

Возраст: от 4 до 16 лет.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (12 занятий).

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 25 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Шарай Алексей Александрович. Имеет 2 дан айкидо Тэндорю (дан - ранг преподавателя по степени мастерства).