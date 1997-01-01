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        Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"

        Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 9.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 3 - 12 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17
        • +7 (914) 791-16-55
        • +7 (423) 271-16-55
        Информация

        Описание: основное направление Приморской школы айкидо «Тэндорю Додзё» — стиль Тэндорю (Тэн — небо, До — путь, Рю — школа). Он отличается широкими, четкими и мощными движениями, подчеркивающими красоту, силу и гармоничное выполнение техник. Немаловажный аспект стиля — следование принципам Дзэн. Кэнзи Симизу, основатель стиля, характеризует айкидо как «Дзэн в движении».

        Школа айкидо является официальным представителем Tendoryu Aikido во Владивостоке и Приморье, входит в состав международной организации Tendo World Aikido и Всестилевой федерации айкидо Приморского края.

        Айкидо — инструмент воспитания внутренней дисциплины, стойкости характера, сдерживания негативных (агрессивных) мыслей (поступков), получения отличной физической формы и (при регулярной практике и понимании предмета) применение его в жизни.

        В ходе обучения ребенок приобретет:

        • навыки самообороны;
        • отличную физическую форму;
        • великолепную координацию;
        • хорошаую выносливость;
        • функциональную подготовку.

        Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону.

        Возрастные группы:

        • от 3 с половиной до 5 лет;
        • от 6 до 8 лет;
        • от 9 до 12 лет.

        Продолжительность: 1 час (в группах выходного дня - 1 час 30 минут).

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю (занятия по будням и в группах выходного дня).

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Форма: форма приобретается самостоятельно.

        Преподаватели:

        • Шарлай Феликс Львович - руководитель школы. Имеет 3 Дан Айкидо Тэндорю, 1 Дан Айкидо Айкикай, 1 Дан Реального Айкидо, а также КМС по айкидо. Является Призером Открытого Чемпионата России по айкидо. Имеет стаж тренерской деятельности - 18 лет.
        • Гордиенко Ксения Николаевна - тренер-инструктор, имеет 1 Дан Айкидо Тэндорю.
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