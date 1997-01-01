Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"

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Описание: основное направление Приморской школы айкидо «Тэндорю Додзё» — стиль Тэндорю (Тэн — небо, До — путь, Рю — школа). Он отличается широкими, четкими и мощными движениями, подчеркивающими красоту, силу и гармоничное выполнение техник. Немаловажный аспект стиля — следование принципам Дзэн. Кэнзи Симизу, основатель стиля, характеризует айкидо как «Дзэн в движении».

Школа айкидо является официальным представителем Tendoryu Aikido во Владивостоке и Приморье, входит в состав международной организации Tendo World Aikido и Всестилевой федерации айкидо Приморского края.

Айкидо — инструмент воспитания внутренней дисциплины, стойкости характера, сдерживания негативных (агрессивных) мыслей (поступков), получения отличной физической формы и (при регулярной практике и понимании предмета) применение его в жизни.

В ходе обучения ребенок приобретет:

навыки самообороны;

отличную физическую форму;

великолепную координацию;

хорошаую выносливость;

функциональную подготовку.

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону.

Возрастные группы:

от 3 с половиной до 5 лет;

от 6 до 8 лет;

от 9 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час (в группах выходного дня - 1 час 30 минут).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (занятия по будням и в группах выходного дня).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: форма приобретается самостоятельно.

Преподаватели: