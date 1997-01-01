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Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"
Адреса
- +7 (914) 791-16-55
- +7 (423) 271-16-55
Информация
Описание: основное направление Приморской школы айкидо «Тэндорю Додзё» — стиль Тэндорю (Тэн — небо, До — путь, Рю — школа). Он отличается широкими, четкими и мощными движениями, подчеркивающими красоту, силу и гармоничное выполнение техник. Немаловажный аспект стиля — следование принципам Дзэн. Кэнзи Симизу, основатель стиля, характеризует айкидо как «Дзэн в движении».
Школа айкидо является официальным представителем Tendoryu Aikido во Владивостоке и Приморье, входит в состав международной организации Tendo World Aikido и Всестилевой федерации айкидо Приморского края.
Айкидо — инструмент воспитания внутренней дисциплины, стойкости характера, сдерживания негативных (агрессивных) мыслей (поступков), получения отличной физической формы и (при регулярной практике и понимании предмета) применение его в жизни.
В ходе обучения ребенок приобретет:
- навыки самообороны;
- отличную физическую форму;
- великолепную координацию;
- хорошаую выносливость;
- функциональную подготовку.
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону.
Возрастные группы:
- от 3 с половиной до 5 лет;
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час (в группах выходного дня - 1 час 30 минут).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (занятия по будням и в группах выходного дня).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: форма приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Шарлай Феликс Львович - руководитель школы. Имеет 3 Дан Айкидо Тэндорю, 1 Дан Айкидо Айкикай, 1 Дан Реального Айкидо, а также КМС по айкидо. Является Призером Открытого Чемпионата России по айкидо. Имеет стаж тренерской деятельности - 18 лет.
- Гордиенко Ксения Николаевна - тренер-инструктор, имеет 1 Дан Айкидо Тэндорю.
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