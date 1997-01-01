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Айкидо в СДЮСШ единоборств
Адреса
- +7 (423) 236-06-85
Информация
Описание: занятия айкидо помогают ребенку не только укрепить здоровье и повысить его работоспособность, но и позволяют научиться самоконтролю и дисциплине. Занятия направлены на формирование физического и духовного состояния ребенка, избавление от страхов, приобретение уверенности в себе и волевых качеств.
На занятиях дети осваивают различные кувырки, виды страховок и захватов. Большое количество упражнений в айкидо предполагает работу всех групп мышц, что способствует развитию равновесия и баланса. Также ряд упражнений направлен на улучшение координации движений, устойчивости и сосредоточения.
В спортивной школе имеется весь необходимый для занятий спортивный инвентарь – начиная от татами (матов) и заканчивая новыми тренажерами. Занятия в СДЮСШ единоборств проходят на базе стадиона "Строитель", а также тренеры школы проводят занятия в 22 спортивных залах во всех районах Владивостока.
Школа единоборств регулярно проводит спортивные мероприятия. Ежегодно воспитанники СДЮСШ единоборств со своими тренерами выезжают в спортивные лагеря на территории Приморского края и за рубежом, где проводятся учебно-тренировочные сборы, соревнования и аттестации.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 10 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах). Для детей дошкольного возраста проходят занятия по общей физической подготовке, которая служит базой для дальнейшего развития в выбранном спортивном направлении.
Продолжительность: от 1 до 2 часов (в зависимости от возраста детей).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (частота зависит от возраста и уровня подготовки ученика).
Количество человек в группе: до 15 человек (в зависимости от возраста детей в группе).
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: тренерский состав школы составляет до 30 человек. Тренеры — специалисты высшей категории, которые состоят в федерациях тех или иных единоборств и видов спорта, которые они преподают.
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