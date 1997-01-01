Айкидо в Спортивном клубе "Витязь"

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Описание: айкидо отличается от других боевых искусств философским содержанием - идеей применения боевого искусства как средства восстановления и поддержания мира и гармонии. Занятия айкидо помогают укрепить тело и дух, а освоенные навыки при необходимости могут пригодиться ребенку для самообороны.

Айкидо развивает личные качества, формируют характер ребенка. У него появляетсяуверенность, собранность, доброта, уважение к окружающим. Благодаря регулярным тренировкам и специальным теоретическим занятиям он сможет без паники, страха или агрессии справляться с направленной на него физической атакой, научится грамотно вести себя в стрессовых ситуациях, а также грамотно выходить из конфликта.

Занятия проходят на базе Межрегиональной спортивной федерации ММА.

Стоимость:

8 занятий - 2700 рублей в месяц;

12 занятий - 3200 рублей в месяц.

разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе:

от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;

до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: