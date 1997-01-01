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Айкидо в Спортивном клубе "Витязь"
Адреса
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация
Описание: айкидо отличается от других боевых искусств философским содержанием - идеей применения боевого искусства как средства восстановления и поддержания мира и гармонии. Занятия айкидо помогают укрепить тело и дух, а освоенные навыки при необходимости могут пригодиться ребенку для самообороны.
Айкидо развивает личные качества, формируют характер ребенка. У него появляетсяуверенность, собранность, доброта, уважение к окружающим. Благодаря регулярным тренировкам и специальным теоретическим занятиям он сможет без паники, страха или агрессии справляться с направленной на него физической атакой, научится грамотно вести себя в стрессовых ситуациях, а также грамотно выходить из конфликта.
Занятия проходят на базе Межрегиональной спортивной федерации ММА.
Стоимость:
- 8 занятий - 2700 рублей в месяц;
- 12 занятий - 3200 рублей в месяц.
- разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе:
- от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;
- до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Нестеров Николай Сергеевич. Имеет черный пояс и 1 Дан Айкидо. Опыт тренерской деятельности - более 3 лет.
- Ступин Павел Николаевич. Имеет черный пояс и 3 дан Айкидо Ресинкай, а также черный пояс и 2 дан Айкидо Айкикай.
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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