Азы творчества в Семейном клубе "Шаги"

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Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: программа включает выполнение творческих работ разными техниками, в числе которых рисование, аппликации, лепка пластилином на плоскости, объемная лепка из соленого теста, бумагопластика.
Структура занятия:
- организационный момент;
- разъяснение задания и беседа по теме;
- творческая работа;
- показ работ, подведение итогов.
Стоимость: 1600 рублей в месяц (14 занятия), 500 рублей - одно занятие.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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