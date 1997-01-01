Азы творчества в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: программа включает выполнение творческих работ разными техниками, в числе которых рисование, аппликации, лепка пластилином на плоскости, объемная лепка из соленого теста, бумагопластика.

Структура занятия:

организационный момент;

разъяснение задания и беседа по теме;

творческая работа;

показ работ, подведение итогов.

Стоимость: 1600 рублей в месяц (14 занятия), 500 рублей - одно занятие.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.