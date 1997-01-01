Бадминтон в Детском клубе "Чемпион"

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Информация
Описание: если и ваш непоседа проявил интерес к этому виду спорта, то поспешите записаться в секцию бадминтона! Ведь у него есть масса преимуществ: игра развивает ловкость и реакцию, благотворно влияет на зрение, полезными являются повороты туловища и головы во время игры, они улучшают гемодинамику - движение крови по сосудам. Благодаря таким занятиям, ребенок становится более дисциплинированным и ответственным. Кроме того, следя за траекторией полёта волана, ребенок делает полезную гимнастику для глаз, что помогает сохранить хорошее зрение.
Возраст: от 6 до 12 лет.
Стоимость: от 3500 рублей
Продолжительность: 1 час.
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно, а также понадобится ракетка.
Преподаватели: Кустова Елена Владимировна, СК Чемпион
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