Бадминтон в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: на занятиях дети развивают координацию движений, укрепляют мышцы, улучшают точность зрительного восприятия и получают общеукрепляющее воздействие на растущий организм.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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