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Бальные танцы в ТСК "Асидус"
Адреса
- +7 (902) 050-98-29
Информация
Описание: Бальные танцы для детей полезны для физического, социального и морального развития ребенка: формируют правильную осанку и походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к усидчивости и концентрации внимания.
Тренировки строятся следующим образом:
1. Вначале дается общая физическая подготовка: упражнения на физическую выносливость+растяжка - 45 минут.
2. Затем разучиваются сами танцы: латиноамериканские и европейские группы танцев - 60 минут.
3. В завершении занятия - повторение изученного материала, вариаций.
Также в клубе проводятся дополнительные индивидуальные тренировки, семинары, сборы куда приглашаются тренера, имеющие большой опыт преподавания и регалии в области танцевального спорта.
Возраст: от 6 до 13 лет: две возрастные группы: 6-9 лет и 10-13 лет.
Расписание и частота занятий: 2-3 раза в неделю в вечернее время.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: Костюченко Ольга Викторовна, руководитель-старший тренер ТСК "Асидус", танцор А класса, Чемпионка Приморского края 2012 г. по латино-американской программе.
Форма одежды: удобная форма одежды, не сковывающая движений, на ноги - балетки/чешки. Для девочек лучше лосины и купальник, для мальчиков: брюки, футболка.
Дополнительные расходы: танцевальная обувь (после полугода тренировок) - от 1500 руб., танцевальные костюмы на выступление.
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