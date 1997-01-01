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Баскетбол в Краевом доме физкультуры
Цена: Цена не указана
Возраст: 9 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2
- +7 (423) 242-80-94
- +7 (423) 242-96-84 , директор
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, баскетбол.
Возраст: от 9-ти до 16-ти лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: платно (уточнять у тренера).
Преподаватель: Макаров Игорь Георгиевич - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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