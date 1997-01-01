Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

Информация

Описание: Эффективные занятия баскетболом создают благоприятные условия не только для развития физической силы спортсмена. Играя с мячом, ребенок отлично развивает свою координацию в процессе двигательной активности, а также становится более выносливым после длительных тренировок дыхательного аппарата во время резких напряжений, бросков, прыжков, пробежек и перемещений. Движения в баскетболе заставляют организм во время игры работать слаженно, как часы, поэтому благоприятному влиянию поддаются органы внутренней секреции и пищеварительная система.

Возраст: от 5 лет и старше.

Расписание занятий: понедельник с 18:00 до 19:00, четверг с 17:00 до 18:00, пятница с 16:00 до 17:00.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Преподаватели: Поташов Юрий.

Форма одежды: спортивная (футболка, шорты, кроссовки).