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Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Эффективные занятия баскетболом создают благоприятные условия не только для развития физической силы спортсмена. Играя с мячом, ребенок отлично развивает свою координацию в процессе двигательной активности, а также становится более выносливым после длительных тренировок дыхательного аппарата во время резких напряжений, бросков, прыжков, пробежек и перемещений. Движения в баскетболе заставляют организм во время игры работать слаженно, как часы, поэтому благоприятному влиянию поддаются органы внутренней секреции и пищеварительная система.
Возраст: от 5 лет и старше.
Расписание занятий: понедельник с 18:00 до 19:00, четверг с 17:00 до 18:00, пятница с 16:00 до 17:00.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.
Количество человек в группе: до 20 человек.
Преподаватели: Поташов Юрий.
Форма одежды: спортивная (футболка, шорты, кроссовки).
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