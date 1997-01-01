Баскетбол в спортивной школе Бастион

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Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43
- +7 (423) 263-11-98 , директор, администратор
Информация
Описание: Занятия баскетболом создают благоприятные условия для развития физической силы детей. В процессе двигательной активности дети развивают свою координацию и выносливость.
Возраст: с 3-го по 5-ый класс.
Продолжительность занятия: От 45 минут до 2-х часов.
Стоимость: бесплатно.
Преподователь: Стопкина Ольга Николаевна - тренер-преподаватель первой категории.
Форма: Спортивная форма приобретается самостоятельно.
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