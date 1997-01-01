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Баскетбол в спортивной школе Севостьянова
Цена: От 300
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, ул. Советская (о. Попова), 2
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие и азы игры в баскетбол.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: оговаривается с тренером.
Преподаватели: Севостьянов Петор Константинович - тренер-преподаватель, Севостьянов Михаил Петрович - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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