Баскетбол в Спортивной школе "Старт"

Информация

Описание: баскетбол оказывает положительное влияние не только на физические, но и на умственные способности ребенка. На занятиях у ребенка формируется выносливость, хорошая координация, ловкость, а также улучшается зрение, развивается логическое мышление и умение решать нестандартные задачи.

На занятиях дети осваивают технику игры, учатся мыслить аналитически.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3-5 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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