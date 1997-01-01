Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Баскетбол в Спортивной школе "Старт"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, Первая речка, ул. Хабаровская, 24Б , СОШ № 18
- +7 (423) 245-26-50
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 , Краевой дом физкультуры
- +7 (423) 242-80-94
Информация
Описание: баскетбол оказывает положительное влияние не только на физические, но и на умственные способности ребенка. На занятиях у ребенка формируется выносливость, хорошая координация, ловкость, а также улучшается зрение, развивается логическое мышление и умение решать нестандартные задачи.
На занятиях дети осваивают технику игры, учатся мыслить аналитически.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3-5 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Сушко Эдуард Алексеевич - тренер-преподаватель высшей категории со стажем - 33 года;
- Белинский Сергей Анатольевич - тренер-преподаватель высшей категории со стажем - 38 лет;
- Сергиенко Ольга Викторовна - тренер-преподаватель высшей категории со стажем - 20 лет.
-
Футбол в школе "Форвард"От 3 до 18 лет От 3200 руб Частная
-
Баскетбол в Краевом доме физкультурыОт 9 до 16 лет Частная
-
Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"От 3 до 7 лет От 600 до 3600 руб Частная
-
Баскетбол в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Кунг-фу в Краевом доме физкультурыОт 4 до 6 лет Частная
-
Футбол в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 3 до 16 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"От 5 до 9 лет Бесплатно Частная
-
Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Пауэрлифтинг в детском клубе "Юпитер-2"От 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...