Баскетбол в СК "Юность"

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Описание: подрастающему ребенку нужна физическая активность. Баскетбол – это отличная возможность совместить приятное с полезным. Ребенок получает от тренировок крепкое здоровье и большое удовольствие.

В процессе игры ребенок бегает, прыгает, пружинит на ногах, наклоняется, поднимает руки в броске. От такой активности тренируются и развиваются практически все группы мышц спины, ног и рук. Рбенок будет гармонично развиватьтся физически, вырастет стройным и ловким, а также научится владеть своим телом и координировать движения.

Кроме того, у юного спортсмена повышается выносливость, он способен выдержать нагрузку и быть в игре от начала и до конца. С каждой тренировкой его дыхательная, сердечнососудистая системы укрепляются и начинают работать, как часы.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 8 до 18 лет.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Демченко Наталья Михайловна.