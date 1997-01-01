Бэби-йога в Детском клубе "Теплица"

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Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Шестая, 20в
- +7 (423) 271-20-30
- +7 (914) 791-20-30
Информация
Описание: занятия йогой в раннем возрасте помогут малышу не только получать необходимую нагрузку для тела, но с самых первых лет перенимать у мамы активный образ жизни и бесценный опыт «занятия собой».
Занятия детской йогой прекрасно воздействуют на детскую психику. Маленькие «йоги» наполняются энергией, при этом становятся более спокойными и гармоничными, лучше идут на контакт.
Занятия проходят с мамой.
Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.
- Возрастные группы:
- от 1,5 до 2 лет4
- от 2 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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