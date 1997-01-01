Бэби-йога в Детском клубе "Теплица"

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Описание: занятия йогой в раннем возрасте помогут малышу не только получать необходимую нагрузку для тела, но с самых первых лет перенимать у мамы активный образ жизни и бесценный опыт «занятия собой».

Занятия детской йогой прекрасно воздействуют на детскую психику. Маленькие «йоги» наполняются энергией, при этом становятся более спокойными и гармоничными, лучше идут на контакт.

Занятия проходят с мамой.

Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возрастные группы:

от 1,5 до 2 лет4

от 2 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.