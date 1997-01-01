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Биология для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 3150
Возраст: 16 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: занятия направлены на систематизацию знаний, развитие понимания и устранение пробелов, ребята научатся не механически заучивать материал, а действительно его понимать.
Специально разработанная методика обучения научит детей без паники разбираться во всех "подводных камнях" теста и принимать взвешенные решения. В ходе обучения проводится регулярная диагностика знаний, которая помогает определить имеющиеся пробелы, чтобы выработать индивидуальный план подготовки к экзамену.
Чему научатся школьники:
- решать все задания 1-й части ОГЭ;
- выполнять более 50% заданий 2-й части;
- правильно оформлять развернутое решение заданий 2-й части;
- грамотно распределять время на экзамене;
- анализировать текст по биологии;
- аргументированно отвечать на поставленный по предмету вопрос.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 16 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Сергей Коровицкий.
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