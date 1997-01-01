Биология для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум"

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Описание: занятия направлены на систематизацию знаний, развитие понимания и устранение пробелов, ребята научатся не механически заучивать материал, а действительно его понимать.

Специально разработанная методика обучения научит детей без паники разбираться во всех "подводных камнях" теста и принимать взвешенные решения. В ходе обучения проводится регулярная диагностика знаний, которая помогает определить имеющиеся пробелы, чтобы выработать индивидуальный план подготовки к экзамену.

Чему научатся школьники:

решать все задания 1-й части ОГЭ;

выполнять более 50% заданий 2-й части;

правильно оформлять развернутое решение заданий 2-й части;

грамотно распределять время на экзамене;

анализировать текст по биологии;

аргументированно отвечать на поставленный по предмету вопрос.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Сергей Коровицкий.