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Бисероплетение в Центре раннего развития "7 гномов"
Адреса
- +7 (908) 443-10-94
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: бисероплетение развивает детское воображение и фантазию, а также мелкую моторику, которая положительно влияет на речь и мышление ребенка, формирует такие качества, как добросовестность, старательность и усидчивость.
Посещая кружок бисероплетения, дети учатся основным приемам плетения и низания на проволоке и леске. На занятиях юные мастерицы создают различные изделия из бисера: оригинальные украшения, фигурки людей, животных и любимых сказочных персонажей, цветы и композиции из них и многое другое.
Бисероплетение также развивает образное и пространственное мышление — умение «читать» схему является очень ценным навыком и развивает способности ко многим школьным дисциплинам, а кроме того, позволяет выйти за пределы одной плоскости в восприятии окружающего мира.
Помимо этого у ребенка формируется чувство прекрасного и хороший вкус — подбирая цвета и формы бусин, ребенок учится сочетать их.
Стоимость: 1500 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 13 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 7-10 человек.
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