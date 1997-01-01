Бисероплетение в Центре раннего развития "7 гномов"

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Описание: бисероплетение развивает детское воображение и фантазию, а также мелкую моторику, которая положительно влияет на речь и мышление ребенка, формирует такие качества, как добросовестность, старательность и усидчивость.

Посещая кружок бисероплетения, дети учатся основным приемам плетения и низания на проволоке и леске. На занятиях юные мастерицы создают различные изделия из бисера: оригинальные украшения, фигурки людей, животных и любимых сказочных персонажей, цветы и композиции из них и многое другое.

Бисероплетение также развивает образное и пространственное мышление — умение «читать» схему является очень ценным навыком и развивает способности ко многим школьным дисциплинам, а кроме того, позволяет выйти за пределы одной плоскости в восприятии окружающего мира.

Помимо этого у ребенка формируется чувство прекрасного и хороший вкус — подбирая цвета и формы бусин, ребенок учится сочетать их.

Стоимость: 1500 рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 13 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 7-10 человек.