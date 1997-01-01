Бисероплетение в Хобби-студии «Мозаика»

Информация

Описание: на занятиях учат создавать уникальные поделки и украшения из бисера, делать оригинальные подарки. Обучение развивает внимательность и мелкую моторику у детей.

Возраст учеников: от 7 лет и старше.

Стоимость занятий: 650 рублей.

Продолжительность: 2 часа.

Расписание работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00, понедельник - выходной.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.

Все необходимые материалы предоставляются на занятии.