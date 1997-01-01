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Бисероплетение в Хобби-студии «Мозаика»
Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
Информация
Описание: на занятиях учат создавать уникальные поделки и украшения из бисера, делать оригинальные подарки. Обучение развивает внимательность и мелкую моторику у детей.
Возраст учеников: от 7 лет и старше.
Стоимость занятий: 650 рублей.
Продолжительность: 2 часа.
Расписание работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00, понедельник - выходной.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.
Все необходимые материалы предоставляются на занятии.
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