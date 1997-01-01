Блогинг в Студии "Сласти Фантасти".

Информация

Описание: на занятиях ребенок может попробовать себя в роли блогера и снять собственное видео. На занятиях преподаватели студии помогут ребятам создать свои собственные видео и делать монтаж. Необходимый инвентарь предоставляется. Дети учатся снимать свои видео для блога, монтировать их, находить идеи и многое другое. Ребята сомгут создать и наполнить свой собственный канал.

Также в студии ребята учатся правильно говорить на камеру, грамотно выражать эмоции, ридумывать и воплощать целые сюжеты. Кроме того, ребята знакомятся с основами и правилами видеосъемки и видеомонтажа. Для этого достаточно иметь для занятий свой телефон, айпад или любую видеокамеру. Компьютеры для монтажа есть в студии.

А для девочек 11-15 лет есть отдельная блогер группа, где основной акцент сделан на макияж и красоту. Занятия ведёт профессиональный визажист.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (4 занятия по 1 часу). Двухчасовые занятия чуть дороже. Стоимость необходимо уточнять у администратора. 1000 рублей - одно занятие.

Возраст: от 7 до 15 лет.

Продолжительность: 1 или 2 часа (по желанию).

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.