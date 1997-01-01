Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Бокс в фитнес-клубе "Start"
Адреса
Информация
Описание: занятия боксом помогают ребенку обрести выносливость, развить координацию движений, ускорить работу центральной нервной системы, благодаря чему может наблюдаться улучшение показателей учебы.
С занятиями боксом также связан психологический аспект, во время занятий тренер прививает необходимые моральные качества ученику, указвает, когда можно, а когда нельзя использовать свои навыки. Кроме того, в подростковом возрасте занятия боксом могут стать хрошим способом снять эмоциональное напряжение ребенка.
Благодаря боксу ребенок вырастет физически подтянутым, стойким и эмоционально спокойным, способным разрешить любую жизненную ситуацию.
Стоимость:
- абонемент на 12 занятий - 2900 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Возраст: от 9 до 15 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
-
Каратэ в Академии боксаОт 6 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Дзюдо в ЦСКАОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция Ушу в клубе «Лэйтай»От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Айкидо в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Каратэ-До в Центре "Чайка"От 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Самбо в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
-
Секция Ушу в клубе "Архат"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Секция Ушу в клубе "Чемпион-2"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Единоборства в Военно-патриотическом клубеОт 5 до 18 лет Государственная
Загрузка комментариев...