Бокс в фитнес-клубе "Start"

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Описание: занятия боксом помогают ребенку обрести выносливость, развить координацию движений, ускорить работу центральной нервной системы, благодаря чему может наблюдаться улучшение показателей учебы.

С занятиями боксом также связан психологический аспект, во время занятий тренер прививает необходимые моральные качества ученику, указвает, когда можно, а когда нельзя использовать свои навыки. Кроме того, в подростковом возрасте занятия боксом могут стать хрошим способом снять эмоциональное напряжение ребенка.

Благодаря боксу ребенок вырастет физически подтянутым, стойким и эмоционально спокойным, способным разрешить любую жизненную ситуацию.

Стоимость:

абонемент на 12 занятий - 2900 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Возраст: от 9 до 15 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.