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Бокс для детей в Академии бокса
Цена: До 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Кизлярская, 7
- +7 (423) 200-35-16
- +7 (984) 156-58-71 , директор
Информация
Описание: В программу входит: общефизическое развитие и изучение приемов бокса.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Стоимость: до 2000 руб. в месяц.
Преподаватели: Башилов Дмитрий - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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