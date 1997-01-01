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Бокс в детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Чапаева, 5
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
Информация
Описание: Никогда не терявший популярности вид единоборства. Он характерен ударами рук в голову и корпус противника и защитой нырками и уклонами. Большое внимание уделяется физической подготовке боксера
Возраст: от 4 до 12-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей
Преподаватели: Игешев Александр, СК "Чемпион".
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
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