Бокс в детском клубе "Чемпион"

Информация

Описание: Никогда не терявший популярности вид единоборства. Он характерен ударами рук в голову и корпус противника и защитой нырками и уклонами. Большое внимание уделяется физической подготовке боксера

Возраст: от 4 до 12-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей

Преподаватели: Игешев Александр, СК "Чемпион".

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.