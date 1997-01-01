Бокс в СДЮСШ единоборств

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Описание: бокс служит хорошей основой для воспитания в мальчике мужества и чувства собственного достоинства. Этот вид боевого искусства закаляет характер и дисциплинирует. Также занятия боксом развивают ловкость и координацию, учат концентрироваться, положительно влияют на гибкость мышц, суставов и связок, а также помогают сформировать здоровую осанку.

В спортивной школе имеется весь необходимый для занятий спортивный инвентарь – начиная от татами (матов) и заканчивая новыми тренажерами. Занятия в СДЮСШ единоборств проходят на базе стадиона "Строитель", а также тренеры школы проводят занятия в 22 спортивных залах во всех районах Владивостока.

Школа единоборств регулярно проводит спортивные мероприятия. Ежегодно воспитанники СДЮСШ единоборств со своими тренерами выезжают в спортивные лагеря на территории Приморского края и за рубежом, где проводятся учебно-тренировочные сборы, соревнования и аттестации.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 10 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах). Для детей дошкольного возраста проходят занятия по общей физической подготовке, которая служит базой для дальнейшего развития в выбранном спортивном направлении.

Продолжительность: от 1 до 2 часов (в зависимости от возраста детей).

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (частота зависит от возраста и уровня подготовки ученика).

Количество человек в группе: до 15 человек (в зависимости от возраста детей в группе).

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: тренерский состав школы составляет до 30 человек. Тренеры — специалисты высшей категории, которые состоят в федерациях тех или иных единоборств и видов спорта, которые они преподают.