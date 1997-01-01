Бокс в Школе бокса "Авенир"

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Описание: Бокс учит самодисциплине. Во время тренировок ребёнок познаёт азы самоконтроля. Он учится чувствовать своё тело и управлять им, а также управлять своими мыслями. Бокс – второй вид спорта после шахмат, в котором активность головного мозга на высочайшем уровне. Здесь всё решают доли секунды, а значит, молниеносная оценка ситуации и принятие правильного решения становятся основой успеха. Со временем этот навык доводится до автоматизма и переносится с ринга в повседневную жизнь. Благодаря ему человек сможет грамотно и быстро оценивать ситуацию, а также принимать взвешенные и ответственные решения.

Еще бокс обучает такому полезному навыку, как способность постоять за себя. При этом учеников учат, что полученные знания могут применяться в исключительных случаях, когда другой исход невозможен, и только в целях самообороны. Способность твёрдо стоять на ногах и держать удар в прямом и переносном смысле, добавят ребенку уверенности в себе и придадут сил для новых свершений. Школа бокса – это мужская школа жизни, где каждый приобретённый навык станет полезен, поскольку хорошее физическое развитие, способность мыслить рационально, а также грамотная оценка своих сил и уважение к окружающим ещё никому не навредили.

Возраст: от 7 лет.

Частота занятий: занятия проходят три раза в неделю.

Расписание занятий:

по адресу ул. Овчинникова, 34а: вторник, четверг в 18:00, суббота в 12:00;

по адресу ул. Снеговая, 35 (Школа № 55): понедельник, среда, пятница в 18:00.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Стоимость: 2500 руб. в месяц (малоимующим - бесплатно).

Количество человек в группе: от 5 до 20 человек.

Преподаватель: Вертельников Павел Викторович.

Форма: любая, удобная, не стесняющая движений одежда.