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Бокс в Школе бокса "Авенир"
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Описание: Бокс учит самодисциплине. Во время тренировок ребёнок познаёт азы самоконтроля. Он учится чувствовать своё тело и управлять им, а также управлять своими мыслями. Бокс – второй вид спорта после шахмат, в котором активность головного мозга на высочайшем уровне. Здесь всё решают доли секунды, а значит, молниеносная оценка ситуации и принятие правильного решения становятся основой успеха. Со временем этот навык доводится до автоматизма и переносится с ринга в повседневную жизнь. Благодаря ему человек сможет грамотно и быстро оценивать ситуацию, а также принимать взвешенные и ответственные решения.
Еще бокс обучает такому полезному навыку, как способность постоять за себя. При этом учеников учат, что полученные знания могут применяться в исключительных случаях, когда другой исход невозможен, и только в целях самообороны. Способность твёрдо стоять на ногах и держать удар в прямом и переносном смысле, добавят ребенку уверенности в себе и придадут сил для новых свершений. Школа бокса – это мужская школа жизни, где каждый приобретённый навык станет полезен, поскольку хорошее физическое развитие, способность мыслить рационально, а также грамотная оценка своих сил и уважение к окружающим ещё никому не навредили.
Возраст: от 7 лет.
Частота занятий: занятия проходят три раза в неделю.
Расписание занятий:
- по адресу ул. Овчинникова, 34а: вторник, четверг в 18:00, суббота в 12:00;
- по адресу ул. Снеговая, 35 (Школа № 55): понедельник, среда, пятница в 18:00.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: 2500 руб. в месяц (малоимующим - бесплатно).
Количество человек в группе: от 5 до 20 человек.
Преподаватель: Вертельников Павел Викторович.
Форма: любая, удобная, не стесняющая движений одежда.
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