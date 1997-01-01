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        Бокс в Школе бокса "Авенир"

        Бокс в Школе бокса "Авенир"

        Количество преподавателей: 1
        Тел: +7 (423) 250-01-09
        Боевые искусства
        Рейтинг: 9.0
        Цена: От 2500
        Возраст: 7 - 18 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Снеговая, ул. Снеговая, 35 , СШ № 55
        Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 34А
        Информация

        Описание: Бокс учит самодисциплине. Во время тренировок ребёнок познаёт азы самоконтроля. Он учится чувствовать своё тело и управлять им, а также управлять своими мыслями. Бокс – второй вид спорта после шахмат, в котором активность головного мозга на высочайшем уровне. Здесь всё решают доли секунды, а значит, молниеносная оценка ситуации и принятие правильного решения становятся основой успеха. Со временем этот навык доводится до автоматизма и переносится с ринга в повседневную жизнь. Благодаря ему человек сможет грамотно и быстро оценивать ситуацию, а также принимать взвешенные и ответственные решения.

        Еще бокс обучает такому полезному навыку, как способность постоять за себя. При этом учеников учат, что полученные знания могут применяться в исключительных случаях, когда другой исход невозможен, и только в целях самообороны. Способность твёрдо стоять на ногах и держать удар в прямом и переносном смысле, добавят ребенку уверенности в себе и придадут сил для новых свершений. Школа бокса – это мужская школа жизни, где каждый приобретённый навык станет полезен, поскольку хорошее физическое развитие, способность мыслить рационально, а также грамотная оценка своих сил и уважение к окружающим ещё никому не навредили.

        Возраст: от 7 лет.

        Частота занятий: занятия проходят три раза в неделю. 

        Расписание занятий: 

        • по адресу ул. Овчинникова, 34а: вторник, четверг в 18:00, суббота в 12:00;
        • по адресу  ул. Снеговая, 35 (Школа № 55): понедельник, среда, пятница в 18:00.

        Продолжительность занятия: 2 часа.

        Стоимость: 2500 руб. в месяц (малоимующим - бесплатно).

        Количество человек в группе: от 5 до 20 человек.

        Преподаватель: Вертельников Павел Викторович.

        Форма: любая, удобная, не стесняющая движений одежда.

          Преподаватели секции

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