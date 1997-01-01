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Boxing в фитнес-клубе "Start"
Цена: 300 - 2600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б
- +7 (423) 261-33-15
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Информация
Описание: занятия боксом развивают у детей выносливость, дисциплину, скорость реакции, физическую силу, ловкость и координацию, Бокс плодотворно влияет на гибкость мышц, суставов и связок. Также этот вид спорта учит концентрироваться, является залогом здоровой осанки и профилактикой плоскостопия.
Стоимость:
- месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;
- месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно, на пробных занятиях выдают бинты и перчатки.
Преподаватель: Горобец Сергей Леонтьевич - тренер-преподаватель высшей категории.
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