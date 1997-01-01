Boxing в фитнес-клубе "Start"

Информация

Описание: занятия боксом развивают у детей выносливость, дисциплину, скорость реакции, физическую силу, ловкость и координацию, Бокс плодотворно влияет на гибкость мышц, суставов и связок. Также этот вид спорта учит концентрироваться, является залогом здоровой осанки и профилактикой плоскостопия.

Стоимость:

месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;

месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно, на пробных занятиях выдают бинты и перчатки.

Преподаватель: Горобец Сергей Леонтьевич - тренер-преподаватель высшей категории.