Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Бокс в спортивном клубе Альфа
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 4
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
- +7 (964) 444-75-55
- +7 (908) 985-23-03
Информация
Описание: В программу входит общефизическое развитие.
Возраст: От 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Преподаватели: Ковбас Эдуард Алексеевич - тренер-преподаватель.
Стоимость: 2000 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Ушу в Школе воинских искусств "Саньшань"От 4 до 6 лет От 2000 руб Частная
-
Айкидо в Детском центре "Мореход"От 6 до 18 лет До 2500 руб Государственная
-
Boxing в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
-
Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"От 3 до 6 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Самбо в спортивном клубе ШтормОт 7 до 18 лет От 3000 до 3000 руб Государственная
-
Группа ОФП в спортивной школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Кудо спортивном клубе БратОт 3 до 18 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Спорт и самозащита в спортивном клубе AradorОт 6 до 18 лет От 2200 до 2200 руб Государственная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Секция Ушу в клубе "Архат"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...