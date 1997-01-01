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Бокс в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Бокс является хорошим средством моральной и физической подготовки. Занятия боксом оказывают положительное влияние на нервную систему, совершенствуются вестибулярный аппарат, улучшается координация движений. Развиваются скоростные и силовые способности, улучшается выносливость и ловкость занимающихся. Занятия боксом воспитывают дисциплинированность, уважение к ближнему и многие другие черты характера. Тренировки состоят не только из отработки боевых навыков, но и включают в себя силовой комплекс на развитие мускулатуры.
Возраст: от 6 лет и старше.
Расписание занятий: Дети делятся на группы:
От 6 до 16 лет: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.
От 16 лет и старше: понедельник, среда, пятница; вторник, четверг, суббота с с 19:00 до 21:00.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость:
От 6 до 16 лет - БЕСПЛАТНО.
От 16 лет и старше: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.
Количество человек в группе: 12 - 20 человек.
Преподаватели: Черес Александр Анатольевич, Ващенко Анатолий Васильевич, Свинкин Алексей Михайлович, Устинов Владимир Александрович.
Форма одежды: спортивная: футболка, шорты, кросовки.
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Стаж 22 годаОтзывов: 2Стаж 22 годаОтзывов: 0
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Стаж 25 летОтзывов: 0Стаж 25 летОтзывов: 0
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Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж 27 летОтзывов: 0
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Стаж 23 годаОтзывов: 0Стаж 23 годаОтзывов: 0
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