Бокс в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

Информация

Описание: Бокс является хорошим средством моральной и физической подготовки. Занятия боксом оказывают положительное влияние на нервную систему, совершенствуются вестибулярный аппарат, улучшается координация движений. Развиваются скоростные и силовые способности, улучшается выносливость и ловкость занимающихся. Занятия боксом воспитывают дисциплинированность, уважение к ближнему и многие другие черты характера. Тренировки состоят не только из отработки боевых навыков, но и включают в себя силовой комплекс на развитие мускулатуры.

Возраст: от 6 лет и старше.

Расписание занятий: Дети делятся на группы:

От 6 до 16 лет: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.

От 16 лет и старше: понедельник, среда, пятница; вторник, четверг, суббота с с 19:00 до 21:00.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Стоимость:

От 6 до 16 лет - БЕСПЛАТНО.

От 16 лет и старше: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.

Количество человек в группе: 12 - 20 человек.

Преподаватели: Черес Александр Анатольевич, Ващенко Анатолий Васильевич, Свинкин Алексей Михайлович, Устинов Владимир Александрович.

Форма одежды: спортивная: футболка, шорты, кросовки.