Бокс в спортивной школе Богатырь

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14Г
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: Занятия боксом развивают у детей выносливость, скорость реакции и физическую силу.
Возраст: От 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Шипунов Владимир Владимирович - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
-
Самбо в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
-
Айкидо в Танцевальной студии "Dance Family"От 6 до 10 лет До 1800 руб Частная
-
Кудо в спортивном клубе ШтормОт 4 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Самбо в СК "Юность"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Сумо в спортивном клубе АмазонкиОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"От 4 до 18 лет До 2500 руб Частная
-
Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center"От 3 до 5 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Бокс в Школе бокса "Авенир"От 7 до 18 лет От 2500 руб Частная
-
Айкидо в Детском центре "Мореход"От 6 до 18 лет До 2500 руб Государственная
-
Рукопашный бой во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
Загрузка комментариев...