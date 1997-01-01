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Бокс в спортивной школе Надежды Ринга
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Нестерова, 3
- +7 (423) 263-44-63
Информация
Описание: В программу входит общефизическое развитие.
Возраст: от 8-ми до 16-ти лет.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Голяков Александр - мастер спорта СССР, Саломыков Александр - мастрер спорта СССР, Талалаев Владимир - кандидат в мастера спорта, Петрук Александр - кандидат в мастера спорта.
Форма: приобретается самостоятельно.
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