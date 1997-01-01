Большой теннис в клубе "Славда-спорт"

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Описание: большой теннис - один из наиболее полезных видов спорта для детского здоровья. Игра в теннис подходит очень активным, энергичным детям, и позволяет направить их энергию в нужное русло с пользой для физического развития.

Благодаря занятиям повышается гибкость, активизируется кровообращение, развивается скорость реакции. В процессе тренировок активно работают практически все группы мышц: ноги, руки, спина, шея, тренируется пресс, а также усиленно работает система дыхания, тренируется сердечно-сосудистая система.

Кроме того, есть польза и для зрения, поскольку во время тренировки ребенку приходится сосредотачивать внимание на мяче, это тренирует мышцы глаз.

Большой теннис требует от игрока самостоятельности, принятия быстрых решений, умения контролировать процесс игры, быстро и точно реагировать на стремительные изменения игровой ситуации. Все эти умения, которые вырабатываются у ребенка во время тренировки, помогут сформировать ему сильный характер и полезные качества.

Помимо всего прочего, теннис положительно влияет на эмоциональную сферу. Ведь это один их самых увлекательных видов спорта, который обладает множеством элементов различных спортивных состязаний, игровых элементов, а также элементов силовых и аэробных тренировок.

Стоимость: 400 рублей за тренировку (стоимость может варьироваться в зависимости от количества человек в группе).

Возраст: от 4,5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 5-6 детей.

Преподаватель: Павел Сергеевич Соловьев.