Большой теннис в ОДПК "Физкультура и спорт"

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Адреса
- +7 (423) 245-04-42
Информация
Описание: теннис — отличный способ улучшить свою физическую форму ребенка, благодаря теннису ребенок сможет постоянно находиться в тонусе и будет уверенно себя чувствовать в обществе. Кроме того, благодаря этому виду спорта развиваются многие группы мышц, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ребенок становятся более выносливым, координированным, внимательным. Это отличное занятие для современного человека, ценящего здоровый образ жизни.
В зимнее время тренировки проходят на базе спорткомплекса "Лидер".
Стоимость: от 4000 до 5000 рублей в месяц (в зависимости от количества детей в группе).
Возрастные группы:
- от 6 до 8 лет;
- от 8 до 12 лет;
- от 12 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Форма: удобная спортивная одежда, сменная обувь.
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