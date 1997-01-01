Большой теннис в ОДПК "Физкультура и спорт"

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Описание: теннис — отличный способ улучшить свою физическую форму ребенка, благодаря теннису ребенок сможет постоянно находиться в тонусе и будет уверенно себя чувствовать в обществе. Кроме того, благодаря этому виду спорта развиваются многие группы мышц, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ребенок становятся более выносливым, координированным, внимательным. Это отличное занятие для современного человека, ценящего здоровый образ жизни.

В зимнее время тренировки проходят на базе спорткомплекса "Лидер".

Стоимость: от 4000 до 5000 рублей в месяц (в зависимости от количества детей в группе).

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 8 до 12 лет;

от 12 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Форма: удобная спортивная одежда, сменная обувь.