Большой теннис в спортивном комплексе Лидер

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, ул. Камская, 5Б
- +7 (423) 291-91-11
- +7 (423) 233-66-79
Информация
Описание: Дети занимаются общефизической подготовкой и игрой в теннис.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: от 4000 до 5000 руб. в месяц.
Преподаватель: Пашуров Вадим Валерьевич - тренер, Терунов Игорь Вячаславович - тренер, Лупорев Александр Алексеевич - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Теннисная секция в Доме теннисаОт 4 до 16 лет От 400 до 3000 руб Частная
-
Большой теннис в клубе "Славда-спорт"От 4 до 7 лет От 400 руб Частная
-
Большой теннис в ОДПК "Физкультура и спорт"От 6 до 16 лет От 4000 до 5000 руб Частная
-
Большой теннис в школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 1500 до 10000 руб Частная
Загрузка комментариев...