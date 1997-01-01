Борьба в Спортивной школе "Русич"

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Описание: благодаря занятиям борьбой развиваются все мышцы сразу, особенно мышцы спины и предплечья, а также хорошо развивается периферийное зрение. Борьба помогает развивать скорость реакции и смекалку, потому как в ходе боя спортсмен ищет способ подобраться к сопернику, чтобы сделать на нем прием.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. Также проводятся занятия в Специализированной коррекционной школе-интернате для слабослышащих детей (ст. Океанская).
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Гришко Анатолий Михайлович - тренер-преподаватель высшей категории;
- Уссаева Владлена Магомедовна - тренер-преподаватель первой категории.
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Секция Ушу в клубе "Тайцзи"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
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Каратэ в спорткомплексе ЮностьОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"От 3 до 12 лет Частная
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Секция Ушу в клубе "Тайлун"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
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Бокс в спортивной школе Надежды РингаОт 8 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. ВладивостокаОт 5 до 12 лет От 1000 до 2000 руб Частная
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Самбо в спортивном клубе АмазонкиОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Дайдо-дзюку для девочек в Центре спортивной подготовкиОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Дзюдо для девочек в ДЮСШ "Богатырь"От 11 до 13 лет Бесплатно Государственная
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Каратэ Кекусин Будокай в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 12 до 18 лет От 300 до 2000 руб Государственная
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