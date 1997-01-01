Борьба в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: благодаря занятиям борьбой развиваются все мышцы сразу, особенно мышцы спины и предплечья, а также хорошо развивается периферийное зрение. Борьба помогает развивать скорость реакции и смекалку, потому как в ходе боя спортсмен ищет способ подобраться к сопернику, чтобы сделать на нем прием.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. Также проводятся занятия в Специализированной коррекционной школе-интернате для слабослышащих детей (ст. Океанская).

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: